Рост заболевания коронавирусом в Украине резко подскочил, в связи с чем собираются усилить ограничения, которые затронут и школы

В Министерстве образования и науки обратили внимание на тот факт, что на данный момент в стране вакцинировано менее 60% сотрудников образовательной сферы. В школах вакцинировались всего 58,2% педагогов, пишут "Факты".

«Если пойдут осложнения эпидситуации, если будет рост числа случаев и по адаптивному карантину страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности, будут работать только те школы в этот период, в которых более 80% педагогов вакцинированы против COVID-19», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава минздрава отметил, что в Украине с 24 февраля сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, полностью вакцинированы 4,4 миллиона человек.

Напомним, Минздрав инициирует переход Украины в "желтую зону" c 13 сентября.

В «желтой» зоне действуют следующие ограничения:

▪проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

▪заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

▪ заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

Напомним, в Минздраве сообщили, на ком меньше всего отразится новый карантин: "На этой неделе..."

Как сообщала Politeka, карантин в Украине могут усилить: названы области, где ситуация с COVID-19 хуже всего.

Также Politeka писала, что в МОЗ раскрыли свои планы по введению нового локдауна: когда ждать ужесточение карантина.