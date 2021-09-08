Рост заболевания коронавирусом в Украине резко подскочил, в связи с чем собираются усилить ограничения, которые затронут и школы
В Министерстве образования и науки обратили внимание на тот факт, что на данный момент в стране вакцинировано менее 60% сотрудников образовательной сферы. В школах вакцинировались всего 58,2% педагогов, пишут "Факты".
«Если пойдут осложнения эпидситуации, если будет рост числа случаев и по адаптивному карантину страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности, будут работать только те школы в этот период, в которых более 80% педагогов вакцинированы против COVID-19», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Глава минздрава отметил, что в Украине с 24 февраля сделали более 10 миллионов прививок против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, полностью вакцинированы 4,4 миллиона человек.
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Напомним, Минздрав инициирует переход Украины в "желтую зону" c 13 сентября.
В «желтой» зоне действуют следующие ограничения:
▪проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
▪заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
▪ заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.
Напомним, в Минздраве сообщили, на ком меньше всего отразится новый карантин: "На этой неделе..."
Как сообщала Politeka, карантин в Украине могут усилить: названы области, где ситуация с COVID-19 хуже всего.
Также Politeka писала, что в МОЗ раскрыли свои планы по введению нового локдауна: когда ждать ужесточение карантина.