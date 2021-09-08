Большая часть карантинных ограничений будет распространяться только на тех украинцев, которые не успели вакцинироваться.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения против COVID-19 к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали работать над изменениями в карантинные нормы», - заявил Ляшко.

Министр подчеркнул, что уже стартовала работа над изменениями карантинных норм, новая версия которых должна быть сформулирована с соблюдением равновесия между благополучием жителей и их защитой. Ляшко отметил, что предполагает не распространять ограничения на различные заведения, даже если регион попадет желтую или красную зону эпидемической опасности.

Однако для этого, по словам министра необходимо, чтобы посетители заведения или сотрудники компании, полностью вакцинировались. Глава Минздрава уточнил, что полный курс вакцинации станет обязательным только для жителей областей, попавших в красную зону.

Уже при «желтом» уровне опасности, человеку хватит первой дозы вакцины, чтобы почувствовать смягчение карантинного режима. Ляшко подтвердил, что эпидемическая ситуация в нашей стране прогнозируемо ухудшается. Министр подчеркнул, что пока положение в Украине не стало критическим. Глава Минздрава сообщил, что при переходе региона желтую зону, там продолжит работать система образования.

Напомним, что без любящего человека остались жена и дети

Как сообщала Politeka, одесситов предупредили об ужесточении карантина с 13 сентября

Также Politeka писала, что к чему готовиться с 13 сентября