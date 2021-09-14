С начала года значительно повысились цены не проезд

Об этом стало известно из опубликованных данных Госстата, пишет Politeka.net. Так, Госслужба статистики обнародовала информацию о средних потребительских ценах на товары и услуги с января по август этого года.

В результате выяснилось, на сколько выросли цены на проезд. В частности, самая высокая цена в Ивано-Франковской области здесь стоимость подскочила сразу на 66,7% с 6 до 10 гривен.

Далее идет Львовская область с повышением на 42,9% с 7 до 10 гривен, и Донецкая - с повышением на 39,5% - с 6,8 до 9,5 грн.

Самое больше повышение произошло в Винницком регионе - на 85,6% - с 4,4 до 8 грн.

В столице же цена вообще не изменилась и осталась на уровне 8 грн. Не было подорожания также в Сумской 4 грн, Волынской 4 грн, Одесской 5 грн, Черниговской 5,5 грн и других областях.

Небольшое подорожание отмечено в Херсонской - на 22,4% - с 2,5 до 3,1 грн, в Николаевской - на 20% - с 5 до 6 грн, и Днепропетровской областях - на 25,8 - с 4,8 до 6 грн.

Данные по Закарпатской области отсутствуют.

В общем в Украине повысился проезд на 24,7%.

Отметим, что в начале сентября в Одесской области предупредили о повышении проезда. Так, с 15 сентября проезд в маршрутках, которые курсируют по городу будет 10, а в некоторых и 11 гривен.

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