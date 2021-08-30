Украинцев предупреждают о новом подорожании продуктов

Эксперты рассказали, что цены изменятся на овощи, хлеб, сахар, подсолнечное масло, куриные яйца и молочные продукты.

Так, на прошлой неделе морковь и столовая свекла уже значительно подорожали. При этом предложение этой продукции сократилось. Фермеры продают морковь по 4-7,50 грн/кг. Для сравнения, это на 29% дороже, чем неделей ранее, сообщает EastFruit.

А свекла за неделю подорожала на 24% и теперь стоит в среднем 4-7 грн/кг.

Стоимость моркови в среднем на 33% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Цены на столовую свеклу всего за год выросли в среднем на 36%.

В свою очередь экономический эксперт Олег Пендзин заявил, что примерно на 1,5% в месяц будет дорожать хлеб. Также в стране вырастут цены на сахар. Еще больше подорожает подсолнечное масло и куриные яйца, передает "ГолосUA".

"Хлеб и дальше будет расти в цене – примерно на 1,5% в месяц. Эта тенденция сохранится, минимум, ближайшие полгода. Также в стране продолжит дорожать подсолнечное масло и куриные яйца, но уже не такими быстрыми темпами", – заявил специалист.

Стоимость сахара всего за год выросла на 75%, ключевая причина – неурожай свеклы. Если урожай будет плохим и в этом году, то цены продолжат расти. Произойдет ли это станет известно в ноябре, когда соберут урожай.

Молочная продукция до конца текущего года может подорожать на 2%, рассказал аналитик "Ассоциации производителей молока" Владимир Андриец в комментарии Delo.ua.

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