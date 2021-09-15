С 1 октября следующего года в Украине пенсионерам обещают доплачивать до 300 грн. каждый месяц.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен», - сказал Шмыгаль.

По его словам, доплаты получат люди, у которых пенсионные выплаты не достигают средней зарплаты 2020 года.

Отметим, что в Украине решили поднять минимальную зарплату врачей до 20 тысяч гривен. Такое решение также приняли на заседании Кабинета министров Украины.

Кабмин заложил в государственный бюджет 2022 года на медицинскую отрасль 193 миллиарда гривен. Часть этих денег планируют потратить на указанное увеличение зарплат.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, медицинская отрасль, благодаря новому бюджету, сможет получит на 31 миллиард гривен больше, чем в 2021 году. По сравнению с 2019 годом – это будет двухкратное увеличение расходов на медицину. Премьер-министр сообщил, что после изменений минимальная зарплата врача достигнет 20 тыс. грн., а средняя – 22,5 грн.

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