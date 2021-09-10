Украинцы смогут получить выплату размером в 10 пенсий сразу же после выхода на заслуженный отдых

Как пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда, такая выплата положена педагогам, которые уходят на пенсию по возрасту. В законе есть норма, которая дает право работникам педагогической сферы получить материальную помощь в размере 10 пенсий. Деньги выплачивают при оформлении пенсии по возрасту – в 60-65 лет.

Напомним, что согласно новым законам, в 2021 году в 60 лет на пенсию смогут выйти те люди, которые отработали не менее 28 лет.

В Пенсионном фонде уточнили, что помощь можно получить при определенных условиях. Во-первых, на момент достижения пенсионного возраста человек должен работать в образовательном учреждении, работа в котором дает право на такую выплату. Во-вторых, стаж работы тоже считается исключительно в тех учреждениях, которые дают право на такую помощь.

Добавим, что размер помощи рассчитывается с учетом всего страхового стажа, а также суммы, которая отчислялась в Пенсионный фонд.

Напомним, что пенсионеров в Украине ожидают дополнительные выплаты: "Более 5500 грн...".

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