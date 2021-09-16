В Украине могут резко вырасти социальные выплаты

Это повышение касается выплат на детей. Если сейчас родители от государства получают чуть более 40 тысяч гривен, то в случае принятия законопроекта, сумма будет зависеть от того, первый это ребенок, второй, третий и так далее.

Рост выплат предусматривает законопроект № 5585-1.

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На заседании профильного комитета Верховной рады 15 сентября, где рассматривался четыре проекты нормативных акта на эту тему. Три законопроекты были отклонены, а №5585-1 поддержали за основу.

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На первого ребенка собираются выделять по 50 тыс. грн, на второго - 100 тыс. грн, на третьего - 150 тыс. грн.

Кроме того, законопроект предусматривает разный размер единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка.

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Последние 8 лет на первого ребенка в Украине выплачивают по 41,2 тыс. грн. По курсу 2014 года это было около $2,5 тыс., но теперь долларовый эквивалент уменьшился до $1,4 тыс.

Напомним, новые правила получения субсидий, повышение тарифов и долговые льготы: как изменится жизнь украинцев с сентября.

Как сообщала Politeka, новые правила вступают в силу, что изменится.

Также Politeka писала, что дополнительные ограничения вводят из-за нового штамма ковида.