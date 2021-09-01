З 1 вересня в Україні набуває чинності низка нововведень, які торкнуться різних сфер життя

Про те, як зміняться тарифи, субсидії та виплати, що чекає учнів у школах, а також інших нововведеннях читайте нижче.

Тариф

Місячні тарифи на газ у багатьох постачальників виросли, правда, більшість річних тарифів поки залишаються порівняно низькими. На вересень низький тариф - 7,8 грн/куб.м, найвищий — 19,8 (у серпні високий був 13 грн/куб. м). Порівняти тарифи і вибрати постачальника можна на ресурсі Газотека.

Вересень-останній місяць, коли діє нинішній тариф на електроенергію. На період з 1 жовтня цього року до 30 квітня наступного встановлено фіксовані тарифи залежно від обсягу спожитої електрики: 1,44 грн/кВт-год при використанні до 250 кВт-год/міс., 1,68 грн/кВт-год — якщо споживання більше і колективним споживачам. При встановлених 2 (3) - зонних лічильниках ціна електрики коливатиметься від 40% тарифу до 150% - залежно від часу доби.

Субсидія

Вже з вересня почнуть діяти посилені вимоги до одержувачів знижки.

Виплати не призначають, якщо:

площа квартири перевищує 130 кв. м. а будинку — 230 кв. м;

здійснювалася одноразова покупка на суму понад 50 тис. грн;

доходи від депозитів і девідентів — понад 50 тис. грн;

наявність автомобіля, не старше 15 років;

є заборгованість по аліментах або оплаті комунальних послуг більш ніж за три місяці.

Також восени в Україні запрацює єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та соцвиплат.

У системі буде зібрана вся інформація: чим займається субсидіант, який має дохід, стаж тощо. Інформація допоможе правильно формувати бюджет для виплат допомоги і надавати тим, хто дійсно її потребує. Слід зауважити, що спочатку система буде діяти для одержувачів шести видів соціальної допомоги. Всього ж в Україні - 120 видів соціальної допомоги.

школи

З 1 вересня в шкільних їдальнях - нове меню. Однак повністю на нього перейти школам дозволено до 1 січня 2022.

Відзначається, що меню з 160 страв розроблено за участю Олени Зеленська та кулінарного експерта Євгена Клопотенко

Відтепер в школах під забороною сосиски, гриби, енергетики, газовані напої, домашня продукція, консерви промислового виробництва (крім пастеризованих соків), продукти з дуже великим вмістом солі або цукру - чіпси, морозиво тощо. Повний перелік змін можна знайти в «санітарному регламенті для установ загальної середньої освіти» та додатках до нього.

Порції будуть відповідати віку дитини - молодшим менші, старшим великі. Три рази в тиждень в меню повинні бути м'ясо і птиця, двічі - риба, тричі яйця. 1-2 рази - страви з картоплі, 2-3 - з бобових, інші дні на гарніри - каші і макарони з підвищеним вмістом харчових волокон. Щодня - молочні і кисломолочні продукти. З напоїв - какао з молоком або чай без цукру, лимонади, чай з липою, мелісою, каркаде ... Також повинні враховуватися особливі харчові потреби учнів, у яких діагностовано алергії, непереносимість глютену, діабет, фенілкетонурія та ін.

Зміни торкнуться і документи про освіту. Вони будуть видаватися тепер на кожному рівні повної загальної середньої освіти. Тобто не тільки учні, які закінчили 9 і 12 класів, а й «випускники» початкової школи. Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту буде зберігатися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти в Реєстрі документів про освіту. За бажанням батьків школа буде видавати паперову копію свідоцтва. Якщо в учня порушення зору, може бути виготовлена ​​копія з використанням шрифту Брайля.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів будуть відображатися в свідоцтві досягнень. А МОН затвердило нові методичні рекомендації щодо оцінювання учнів початкових класів. Причому для 1-2 класів рекомендується використовувати вербальні оцінки ( «Молодець», «Ти можеш краще», «Я пишаюся тобою», «Який ти дотепний» і т. П.), А для 3-4 - рівневі: П (початковий рівень), С (середній рівень), Д (достатній рівень), В (високий рівень)

Пенсія

Анонсовані на 1 вересня зміни в доставці пенсій відкладені до 2023 року (у травні КМУ прийняв постанову, за якою майже всім пенсіонерам пенсії повинні перераховуватися на банківські рахунки). Безкоштовна адресна доставка зберігалася тільки для деяких категорій маломобільних громадян, а всі інші повинні були вже домовлятися з банками. Але поки все залишається як і раніше - до 1 січня 2023 року.

Електронні лікарняні

До 1 вересня всі медичні установи повинні були перейти на оформлення документів про тимчасову втрату працездатності в електронній формі, але напередодні, 31 вересня, в МОЗ повідомили, що остаточну відмову від паперових лікарняних перенесено на 1 жовтня — не всі лікарі освоїли систему.

Декретні виплати

У зв'язку з переходом на електронні лікарняні Кабмін також планує змінити порядок призначення державної допомоги по вагітності та пологах жінкам, не застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв'язку та з числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби;

звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до отримання права допомоги;

жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні;

аспірантам, докторантам, клінічним ординаторам, студенткам закладів професійної( професійно-технічної), професійної неповної вищої та вищої освіти;

жінкам, які не працюють;

жінкам, зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

З 1 вересня 2021 року вони повинні будуть до заяви про призначення допомоги додавати не паперову довідку, а інформацію про номер запису висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. Також цей номер потрібно буде повідомляти для додаткових нарахувань при ускладнених пологах.

Податкова амністія

З 1 вересня українці, які до 2021 року мали неоподатковувані доходи – наприклад зарплату в конверті – або придбали майно на ці гроші, можуть їх добровільно задекларувати. Це стосується:

валютних цінностей;

нерухомість;

рухомого майна, в тому числі об'єктів мистецтва;

частки в юридичних особах;

цінний папір;

права на отримання прибутку за відсутності корпоративних прав;

а також банківських металів і всього, що приносить або може приносити дохід.

Податкова амністія 2021 року: чи доведеться всім сплатити 5% своїх заощаджень

У той же час готівку задекларувати не можна, хіба що перевести їх на банківський рахунок.

Зверніть увагу, що в рамках податкової амністії українців не питатимуть звідки взялися їхні доходи. Але все ж доведеться сплатити податок, хоча і істотно нижче, ніж повинні були б:

5% на валютні цінності та активи, розміщені на рахунках у банках в Україні;

9%, якщо ці активи за кордоном.

Якщо ж задекларовані гроші вкласти в ОВДП, то ставка оподаткування буде ще нижче-2,5%.

Борги внутрішньо переміщених осіб

5 вересня набирають чинності зміни до Закону України»Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Відповідно до них загальна сума процентів за кредитом (позикою) внутрішньо переміщеної особи (ВПО) не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит за мінімальною ставкою, визначеною договором. Кредитор зобов'язаний провести перерахунок заборгованості протягом тижня після отримання письмового звернення боржника. Штрафи, майнові санкції тощо за такими договорами не застосовуються, а відповідальність за невиконання зобов'язань боржниками покладається на Російську Федерацію — державу-окупант.

Стосується це лише договорів, укладених до 20 лютого 2014 року з ВПО з Криму та Севастополя, а для ВПО з окупованих територій Донецької та Луганської областей та території проведення АТО / ООС — до 14 квітня 2014 року.

В'їзд до країни

Україна з 1 вересня призупиняє допуск до участі в міжнародному дорожньому русі автомобілів з Придністровського регіону Республіки Молдова, які не мають номерних знаків узгодженого або нейтрального зразка.

Автомобілям з Придністровського регіону Молдови без узгоджених або нейтральних номерів забороняється рух в Україні.

Нагадавши, в які країни і на яких умовах можуть поїхати відпочивати українці.

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