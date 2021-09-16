В Минздраве назвали четыре области, где эпидпоказатели уже приближаются к "красной" зоне
Несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону карантина из-за высокого уровня заболеваемости и госпитализаций.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Слово и дело".
По словам Ляшко, самое высокое количество больных коронавирусом на Западе, Киеве и Харькове. Но в расчете на 100 тысяч населения в лидерах именно Западная Украина.
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В направлении красного уровня эпидемической опасности первой движется Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская и Закарпатская. При этом Западная Украина страдает больше всего. И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом.
Ляшко отметил, в случае угрозы сверхнагрузки на систему здравоохранения, в областях будут рекомендовать ввести "красный уровень" эпидемической опасности и ввести локдаун.
Стоит отметить, что по состоянию на утро четверга, 16 сентября, в Украине официально подтверждено 2 331 540 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 5744 заболевших, из них 629 – дети. Госпитализировали 1507 пациентов.
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Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети.