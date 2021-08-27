Маски являются эффективным профилактическим средством защиты
Пандемия коронавируса может продолжаться еще от двух до пяти лет, поэтому ношение масок может остаться обязательной противоэпидемической мерой до окончательного преодоления COVID-19.
Об этом сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью BBC Украина.
Он уверен, что маски будут оставаться в Украине еще достаточно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире. Более того их ношение рекомендуется даже для вакцинированных от коронавируса людей. То есть украинцы забудут о масках лишь, когда пандемию преодолеют окончательно.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Семья украинцев погибла по дороге на море: "Хотели, чтобы дети перед школой набрались сил"
18-летний сын Осадчей, которого она не показывает, спел с Каменских и "порвал праздник": "Горжусь"
Сын Софии Ротару застал маму в волнительный момент, такой ее никто не видит: "За минуту до..."
Рыдающая перед концертом Каменских рассказала, что произошло: "Еще два часа назад..."
"Маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", — подчеркнул Кузин.
Он также отметил, что коронавирус быстро мутирует, и ежемесячно можно сталкиваться с новыми штаммами, поэтому пандемия еще продлится от двух до пяти лет, пока не появится общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения.
Напомним, что новый карантин введен: массовые очаги заражения на большой территории, детали.
Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.
Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети.