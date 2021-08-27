Маски являются эффективным профилактическим средством защиты

Пандемия коронавируса может продолжаться еще от двух до пяти лет, поэтому ношение масок может остаться обязательной противоэпидемической мерой до окончательного преодоления COVID-19.

Об этом сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью BBC Украина.

Он уверен, что маски будут оставаться в Украине еще достаточно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире. Более того их ношение рекомендуется даже для вакцинированных от коронавируса людей. То есть украинцы забудут о масках лишь, когда пандемию преодолеют окончательно.

"Маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", — подчеркнул Кузин.

Он также отметил, что коронавирус быстро мутирует, и ежемесячно можно сталкиваться с новыми штаммами, поэтому пандемия еще продлится от двух до пяти лет, пока не появится общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения.

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