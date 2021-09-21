Верховная Рада во вторник, 21 сентября, рассматривает бюджет Украины на 2022 год
По словам министра финансов Сергея Марченко, в госбюджете Украины на 2022 год заложены такие основные пункты:
Рост экономики на 3,8%
Инфляция на уровне 6,2%
Курс доллара США - 28,6 грн/долл
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
Похолодание и снег обрушатся на Украину: синоптик назвала переломную дату
Состояние беременной невесты победителя "Голосу країни" резко ухудшилось: "Вызываю скорую"
Могилевская не смогла скрыть своего разочарования на шоу "Співають всі": "Ты покидаешь наш проект"
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
Дефицит бюджета предполагает снижение до 3,5% ВВП. Доходы предусмотрены на уровне 1277 млрд грн, а расходы - 1465 млрд грн. При этом асходы по госдолгу - 574 млрд грн.
В бюджете предусмотрено повышение прожиточного минимума с 1 января до 2,393 тыс грн, с 1 июля до 2,508 тыс грн, и с 1 декабря - 2,589 тыс грн
Как изменится минимальная зарплата:
С 1 января - 6500 грн
С 1 октября - 6700 грн
Среднемесячная зарплата - 15 258 грн
Какие отрасли сколько получают денег:
Медицина - 197,2 млрд грн
Образование - 185,6 млрд грн
Пенсионный фонд - 531 млрд грн
Соцзащита и обеспечение - 320,1 млрд грн
Культура и искусство -13,5 млрд грн
Напомним, Кабинет министров одобрил проект Государственного бюджета на 2022год 15 сентября.
Напомним, что в Кабмине анонсировали новые доплаты пенсионерам
Как сообщала Politeka, украинцам повысили налоги, сумму увеличили на 21%: кому и за что придется заплатить
Также Politeka писала, что премии до 60 тысяч гривен, кто и за что получит доплату