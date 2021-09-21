Верховная Рада во вторник, 21 сентября, рассматривает бюджет Украины на 2022 год

По словам министра финансов Сергея Марченко, в госбюджете Украины на 2022 год заложены такие основные пункты:

Рост экономики на 3,8%

Инфляция на уровне 6,2%

Курс доллара США - 28,6 грн/долл

Дефицит бюджета предполагает снижение до 3,5% ВВП. Доходы предусмотрены на уровне 1277 млрд грн, а расходы - 1465 млрд грн. При этом асходы по госдолгу - 574 млрд грн.

В бюджете предусмотрено повышение прожиточного минимума с 1 января до 2,393 тыс грн, с 1 июля до 2,508 тыс грн, и с 1 декабря - 2,589 тыс грн

Как изменится минимальная зарплата:

С 1 января - 6500 грн

С 1 октября - 6700 грн

Среднемесячная зарплата - 15 258 грн

Какие отрасли сколько получают денег:

Медицина - 197,2 млрд грн

Образование - 185,6 млрд грн

Пенсионный фонд - 531 млрд грн

Соцзащита и обеспечение - 320,1 млрд грн

Культура и искусство -13,5 млрд грн

Напомним, Кабинет министров одобрил проект Государственного бюджета на 2022год 15 сентября.

Напомним, что в Кабмине анонсировали новые доплаты пенсионерам

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