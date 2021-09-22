В МОЗ назвали при каких условиях в страну вернут зеленый уровень эпидемической опасности, после перехода в желтую зону 23 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Для возврата к более легкой форме карантина, надо чтобы показатели зеленой зоны продержались семь дней подряд. Решение о смене типа карантина принимает специальная госкомиссия.

Переход в желтую зону карантина предполагает сохранение масочного режима, а также возвращение дистанции между людьми в полтора метра. Под запретом оказываются любые массовые мероприятия, если в них участвует более одного человека на площади в четыре квадратных метра. В залах кинотеатров и других культурных учреждений разрешили принимать только половину гостей. При посещении фитнес-центров и спортзалов, под каждого посетителя должно быть отведено десять квадратных метров площади. При этом ограничивать заведения по времени работы не будут.

Ограничения предполагают сохранять пока обнаружение новых случаев не упадет ниже отметки в 75 больных на 100 тысяч жителей. Желтый уровень сохранят, если коэффициент обнаружения новых случаев превысит 4%. В стране должны проводить не менее 300 экспресс-тестов и ПЦР-тестирований на сто тысяч жителей. Также желтая зона по всей стране сохраниться, пока хотя бы в одной ее области показатели будут соответствовать требованием красной.

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