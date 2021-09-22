Пребывание в стране может быть продлено до 180 дней.

Правительствами Перу и Украины запустили процесс введения безвизового режима между странами для непродолжительных поездок.

Такое решение украинский Кабмин принял 22 сентября.

Соглашение должно начать действовать через тридцать дней после того, как обе стороны уладят все технические вопросы. Проект документа подготовили представители украинского МИДа. В соответствии с новыми правилами украинцы получили возможность на 90 дней уезжать в Перу без визы.

По аналогичным правилам жители Перу теперь смогут посещать нашу страну с гостевыми визитами. В МИД отметили, что благодаря перуанскому закону от 2003 года, пребывание украинцев в этой стране может быть продлено до 180 дней.

Отметим, что Перу – это государство, которое находится на территории Южной Америки. Его соседями стали такие страны, как Чили, Боливия, Бразилия, Колумбия и Эквадор. Берега этого государства омывает Тихий океан. В Южной Америки – это одна из самых больших стран, которая уступает по площади только Аргентине и Бразилии. Название Перу первый раз встречается в исторических источниках от 1525 года. На территории Перу первые жители поселились еще в десятом тысячелетии до нашей эры. Обосновались эти люди на побережье, в речных долинах.

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