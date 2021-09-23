Ежегодное повышение тарифов к концу года, перевозчики решили начать раньше, так как боятся локдауна
Так, в Украине начал дорожать проезд на длинные маршруты (пригородные). В среднем, тарифы выросли до 20%.
Исполнительный директор Ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексей Павленко рассказал детальнее, сколько теперь будет стоить проезд в маршрутках и с чем связано это повышение, пишет "Обозреватель".
По словам Павленко, в одном районе цена увеличилась на 3 грн. (к примеру, проезд из Крюковщины (пригород столицы) в Киев подорожал с 15 до 18 гривен), в другом районе - на 1 грн., а еще где-то тариф взлетел на 20% от стоимости.
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Перевозчики говорят, что решение поднять цены не было спонтанным, оно принималось еще летом, а сейчас начинает воплощаться.
"По большому счету, ничего страшного не произошло, – говорит Павленко. – Это не был монопольный сговор. Мы входим в зиму с новыми тарифами и соответственно с новой стоимостью проезда".
Эксперт добавил, что несколько преждевременный пересмотр тарифов связан с возможным объявлением локдауна. По словам Павленко, перевозчики решили "выйти в осень с новой "резиной" и закупить топливо. Следующий пересмотр состоится не ранее октября 2022.
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