Очередной пересчет пенсий произойдет в 2022 году
Буде два этапа увеличения выплат: в июле и декабре, и связано это с ростом прожиточного минимума.
Согласно законопроекту №6000, минимальная пенсия в итоге увеличится на 159 гривен, а максимальная на 1590 гривен.
Так, с июля минимальный размер выплат для пенсионеров вырастет с 1934 до 2027 гривен, а с декабря до 2093 гривен.
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Максимальные пенсии с декабря будут составлять 20930 гривен. Отметим, чтобы получать такую пенсию, нужно иметь необходимый страховой стаж - 35 лет для мужчин и 30 для женщин, а также заработная плата должна быть не менее 60 тыс. гривен.
Напомним, также в Раде сейчас рассматривают законопроект об усовершенствовании пенсионного законодательства. В нем предлагается установить единую дату для индексации пенсий – 1 марта. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
Отметим, согласно статистике ПФУ, на сегодня 4,195 млн или 38,3% украинских пенсионеров получают 2478,2 грн в месяц. Пенсия 2,131 млн человек или 19,4% составляет 3441,3 грн. 15,6% или 1,716 млн человек получают 1841 грн.
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