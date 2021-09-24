Будем надеяться, что в октябре оно нас не минует.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в нынешнем году украинцев ожидает два "бабьих" лета, первое из которых уже прошло.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Диденко сообщила, что покинуло нас «бабье» лето, которое принято называть молодым. Обычно оно начинается приблизительно 28 августа и длиться до 12 сентября. В октябре приходит зрелое «бабье» лето.

«Будем надеяться, что в октябре оно нас не минует. В какой половине – определенно неизвестно», - сказала Диденко.

По ее словам, четких дат у такого явления, как «бабье» лето нет. Диденко рассказала, что атмосферные графики обычно имеют плавающий характер. Наталья Диденко оказалась не единственным экспертом, который спрогнозировал приход сразу двух «бабьих» лет. Ранее похожий прогноз поступил от народного синоптика Леонида Горбаня. Он подтвердил, что в октябре тепло вернется с 10 до 15, а также после 21-го числа.

Первый период потепления принес температуры в пределах от 19 до 21 градуса тепла. От второго ожидают около 15 – 17 градусов со знаком плюс. На юге нашей страны народный синоптик ожидает потепления 13, 14 и 21 октября. При этом, в сентябре украинцев еще ждет ухудшение погодных условий. Климатическое потепление может стать незаметным из-за сильных дождей и внушительного ветра.

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