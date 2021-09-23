В Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который постепенно накроет всю страну.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в ночное время ветер распространится на западные области Украины, а днем непогода накроет всю территорию Украины. В Укргидрометцентре подтвердили соответствующий прогноз на 24 сентября. По данным синоптиков днем порывы ветра достигнут скорости в 15 – 20 метров в секунду. На территории западных областей нашей страны этот показатель достигнет отметки в 25 – 30 метров в секунду.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям объявили о желтом – первом уровне опасности. При первом уровне погодные условия считаются потенциально опасными для жителей. Также в таких обстоятельствах шторм может теоретически принести ущерб окружающей природной среде и инфраструктуре.

Жителям при этом спасатели рекомендуют сохранять повышенную осторожность и внимательность. Кроме того, граждан просят в таких обстоятельствах отслеживать сообщения от Госслужбы, чтобы оперативно узнать, если погода ухудшится еще больше. Ранее синоптик Наталья Диденко также рассказала о том, что погода в нашей стране резко ухудшится.

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