Стоимость доллара в Украине в 2022 году может заметно вырасти

Об этом пишет Finance.ua со ссылкой на результаты опроса "Прогнозы бизнеса на 2022 год", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией,.

Справа в тому, що при плануванні бюджетів на 2022 рік керівники компаній в Україні закладають вартість валюти в 2022 році в середньому на рівні 29 грн/дол., що істотно вище середньорічного курсу гривні в поточному році.

Кроме того, большинство предпринимателей (83%) прогнозируют рост своего бизнеса в следующем году.

Также 67%предпринимателей прогнозируют рост дохода на уровне 10-20% – в гривне. Этот показатель вернулся к уровню 2020 года после существенного падения в прошлом. Роста доходов до 10% в натуральном выражении ожидают 36% директоров, а почти половина (49%) рассчитывают на 10-20% роста.

Напомним также, что в Государственном бюджете Украины на 2022 заложен курс доллара США на уровне 28,6 грн/долл.

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