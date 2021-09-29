Заморозков пока можно не ждать

Погода порадует украинцев солнцем и осенним теплом, однако ночью стоит ждать холодов

О том, какой будет погода в Украине в среду, 29 сентября, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, в середине недели дожди окончательно покинут Украину: по всей территории страны будет солнечно и без осадков.

Небольшой холод можно будет почувствовать ночью, однако днем температура поднимется до комфортных отметок. Как отмечают синоптики, на такую теплую погоду без осадков украинцы смогут рассчитывать еще несколько дней, после чего в страну ворвутся заморозки.

На севере ночью столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов, а днем – от +12 до +14.

В западных областях ночные температуры будут колебаться от +4 до +12 градусов, а дневные – от +12 до +19.

В центральных областях ночью температура опустится до +4…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+15.

На востоке ночью температура будет колебаться от +4 до +8 градусов, а днем – от +12 до +16.

В южных областях ночью ожидается от +6 до +11 градусов, а днем - от +14 до +17.

Напомним, заморозки придут в Украину, синоптики раскрыли дату.

Как сообщала Politeka, погода резко изменится, порадовав теплом.

Также Politeka писала, что в Украине потеплеет до +22, появился прогноз.