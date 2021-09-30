С помощью спецавтомобиля шесть спасателей транспортировали пострадавших и передали медикам

29 сентября в районе села Волосянка Львовской области перевернулась машина с туристами.

По данным спасателей, водитель вез туристов на гору Высокий Верх, в салоне находилось семь человек.

Отмечается, что водитель не справился с управлением и авто слетело в кювет, в результате авто перевернулося. Из-за ДТП травмы различной степени тяжести получили пятеро пассажиров авто – четверо 33 лет и один 24-летний. Пострадавшими оказались мужчины 1997 и 1988 годов рождения. Их передали медработникам для лечения.

Впоследствии всех пострадавших госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что автобус с Донбасса разбился в РФ, много жертв.

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