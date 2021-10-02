Когда жительницу Львовской области госпитализировали, ее состояние медики оценивали как тяжелое

Во Львовском перинатальном центре умерла 28-летняя роженица. Женщина болела коронавирусом и при этом находилась на 28-й неделе беременности.

Детали трагедии сообщает портал Nta.ua.

В течение десяти дней пациентку лечили в Центре легочного здоровья, однако из-за необходимости обследования плода 28-летнюю женщину госпитализировали в перинатальный центр.

Беременность у женщины проходила нормально, нарушений плода не было. Однако у беременной была двусторонняя пневмония, поэтому ей предоставлялась респираторная поддержка и медикаментозная терапия.

В ночь на 1 октября состояние женщины резко ухудшилось. Сначала медики зафиксировали внутриутробную гибель ребенка, а через полчаса у женщины остановилось сердце. Врачи 45 минут реанимировали женщину, однако ее не стало. Медики отметили, что у нее была сопутствующая патология — избыточный вес.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро 2 октября, в Украине зафиксировано 11809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей — 1104, у медработников — 235).

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

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