Все области Украины перейдут к «желтому» уровню карантина уже 23 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Ограничения желтой и красной зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы», - об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, избежать ограничений также смогут люди и сотрудники заведений, которые недавно переболели коронавирусом или получили отрицательный тест. Шмыгаль подчеркнул, что такие меры применяют во многих странах, чтобы, не останавливая экономическую активность, сохранить жизни людей.

Решение о переходе к новому варианту карантина приняли 21 сентября. Денис Шмыгаль признал, что в нашей стране эпидемическая ситуация стремительно ухудшается. По его словам, жители могут защитить себя только пройдя полный курс вакцинации.

Ранее Кабмин внес изменения в карантинные ограничения для различных уровней эпидемической опасности. Ограничения «желтого» уровня предполагают полутораметровую дистанцию между людьми, кроме уже действующего сегодня масочного режима. Под запретом остаются массовые мероприятия, если их участники располагаются плотнее, чем в четырех метрах. Если у 80% персонала, а также всех посетителей будут COVID-сертификаты, ограничения снимаются.

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