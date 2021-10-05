В Украине ввели "желтую" зону, но на сегодняшний день все больше областей соответствуют "оранжевой".
По состоянию на вторник, 5 октября, в Украине восемь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина. Остальные регионы Украины пока остаются в "желтой" зоне карантина.
Об этом говорится на сайте Минздрава.
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в восьми областях: Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой областях. Стоит отметить, что буквально вчера этой зоне соответствовало только семь областей.
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Коэффициенты выявления случаев коронавируса перевышены в Житомирской и Сумской областях.
Показатели динамики уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом перевышены в Закарпатской и Ровенской областях.
Сразу по два эпидпоказатели перевышены в Запорожской и Херсонской областях: уровни госпитализаций и динамики госпитализаций. Коэффициенты выявления случаев инфицирования и уровни госпитализаций превышены в Харьковской области.
Что касается Черновицкой области - тут превышен уровень госпитализаций.
Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.
Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.