В Киеве в связи с ужесточением карантина людей предупредили о том, что в ближайшее время им может понадобится предъявлять COVID-сертификат или результаты ПЦР-теста для посещения заведений.

Во вторник в открытом доступе появился протокол заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, согласно которому с 5 октября в столице начали действовать новые правила карантина. В соответствии с ними без COVID-сертификата или ПЦР-теста жители Киева не смогут посещать государственные администрации, ЦПАУ, предприятия и организации независимо от формы собственности. Данное правило касается также детей и подростков младше 18 лет.

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Впрочем, позже пресс-служба КГГА выпустила комментарий, в котором сообщалось, что пока карантин в Киеве не будет ужесточаться. Отмечалось, что новые правила приняты на случай попадания столицы в «оранжевую» или «красную» зону, однако пока город остается в «желтой».

Это означает, что сейчас киевлянам не обязательно иметь COVID-сертификаты или ПЦР-тесты для посещения учреждений. Главным правилом остается наличие маски и соблюдение социальной дистанции.

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Тем не менее столичные власти начали разрабатывать механизмы на случай ужесточения карантинных правил.

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Стоит отметить, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается с середины ноября до середины декабря. В Минздраве зафиксировали, что уже сейчас ситуация в регионах начала ухудшаться.

Напомним, в Украине восемь областей перешли в "оранжевую" зону, где сложилась худшая ситуация.

Как сообщала Politeka, в Минздраве предупредили о новой волне ковида, к чему готовиться.

Также Politeka писала, что осенний призыв, в Минобороны предупредили, кого заберут и что изменилось.