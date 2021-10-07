Руководители учебных заведений во Львове и области считают, что это улучшит здоровье учащихся детей, поскольку на уроках они всегда малоподвижны.
В частности, было принято решение, что львовские первоклассники теперь будут учиться писать стоя.
Как пишет Vgorode, инициативу поддержали в нескольких школьных учреждениях Львова и там установили парты-конторки.
Парта-конторка — это высокий письменный стол с наклонной столешницей для работы стоя или сидя, работа за конторкой помогает ребенку сохранить осанку и зрение, она является профилактикой и других "школьных" заболеваний
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Учителя во Львове не заставляют детей все время стоять, а только рекомендуют регулярно менять свою позу. Парты-конторки останутся с детьми до 11 класса.
Организаторы мероприятия отмечают, что согласно медицинским исследованиям, более 80% времени вне сном дети проводят в сидячем положении. Это негативно влияет на их здоровье.
В Украине начали изучать иностранный опыт по борьбе с малоподвижностью в школах еще в 2018 году. За границей используются так называемые парты-конторки. Похожие проекты действуют в Великобритании, Германии, Японии, Австралии и США.
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Как сообщала Politeka, ужесточение карантина, вводятся новые правила: что будет с работой школ, кинотеатров и спортзалов.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.