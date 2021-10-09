Известный украинский педиатр Евгений Комаровский поделился мудростью с молодыми родителями, как не навредить своими действиями собственному ребенку.
Об этом доктор Комаровский сообщил у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Евгений Олегович предупредил украинцев, чтобы те просили родственников и всех, кто может оказаться рядом с их ребенком, ни в коем случае не давать гостинцев.
"Никаких кормлений, никаких угощений и никаких попыток проявить свою любовь сладким или вкусно-красивым! Ребенку дают еду только родители или уполномоченные ими специально проинструктированные люди. Только они знают, когда, что и в каком количестве можно. Всем остальным - нельзя!", - категорически запретил Комаровский.
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Пользователи бурно обсуждают совет доктора. Стоит отметить, не все согласны с Евгением Олеговичем:
"Бабушкам этого не понять😁"
"Прежде чем угостить ребенка, всегда спрашиваю разрешение родителей 👍🏼"
"Почему такая агрессия к бабушкам? Наоборот радуйтесь, что ваши родители еще живы и могут дарить свою любовь вашим детям!"
"Ну, без фанатизма важно. Ребёнок должен учиться взаимодействовать с разными членами семьи"
"Ой какая я плохая мать😂 все кормят, все дают сладкое - бабушка, тетя, а и не возражают 😂"
Напомним, жена и дети Евгения Комаровского, которых он скрывает от лишних глаз: как выглядят и чем занимаются.
Как сообщала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, сколько берет с пациентов и кто может к нему попасть
Также Politeka писала, что доктор Комаровский едва не лишился жизни, врачи успели спасти.