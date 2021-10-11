Доктор Евгений Комаровский уже 40 лет женат на одной женщине, своей однокурснице Екатерине, они поженились еще на 4-м курсе обучения в университете.

Евгений Олегович считает, что ему крупно повезло прямо с первого раза. Жена также врач – работает окулистом в одной из киевских поликлиник. Она очень редко ходит на мероприятия с мужем.

В одном из интервью Комаровский рассказал, не ревнует ли его жена к другим женщинам и рассказал о сыновьях.

"Супруга не ревнует. Кто такой нормальный мужчина? Тот, кто может обеспечить безопасность детей. Неглупый детский врач - это самый красивый мужчина в мире", - поделился с журналистами Евгений Комаровский.

Родные одного из самых известных врачей страны не публичные люди и, как признается сам врач, ему это нравится и он уважает выбор семьи. У врача двое сыновей и уже есть внук и внучка. Комаровский когда-то сделал все от себя зависящее, чтобы его дети не пошли по его стопам.

Он говорит, что в первую очередь медицина - это кровь, грязь, слезы, зависть и злорадство. Это когда у тебя умирает ребенок, а все твои коллеги "радуются от того, что у Комаровского ребенок умер".

"Потому я сделал все, чтобы мои сыновья не стали врачами. У моего старшего сына есть диплом яхтингового капитана, и он может 4-5 раз в год плюнуть на все и уехать. У нас всех медик - это одна невестка, которая ветеринар по образованию", - говорит Евгений Комаровский.

Напомним, жена и дети Евгения Комаровского, которых он скрывает от лишних глаз: как выглядят и чем занимаются.

Как сообщала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, сколько берет с пациентов и кто может к нему попасть.

Также Politeka писала, что доктор Комаровский едва не лишился жизни, врачи успели спасти.