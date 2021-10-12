Тысячам украинцев пересчитали пенсии - в Минсоцполитки назвали дату первых выплат.

Об этом стало известно благодаря новой публикации пресс-службы Минсоцполитики в Facebook.

Так, Кабинет министров Украины принял решение поднять уровень материального обеспечения получателей пенсии в случае потери кормильца, который погиб во время участия в АТО/ООС.

В частности, каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) погибшего защитника Украины установлена с 1 января 2022 г. минимальная пенсионная выплата по потере кормильца 7 800 гривен.

"Эта выплата будет обеспечиваться независимо от наличия и численности других нетрудоспособных членов семьи, на которых назначена пенсия в случае потери кормильца. Повышение будет касаться 2 000 человек. Пенсионная выплата для них увеличится в среднем на 2 000 гривен.", — сообщают в Минсоцполитики.

"нас 30 лет кормят обещаниями когда мы были сыты и довольны?", "Тысячам просмотрели. А что делать миллионам?", "Они обещают из месяца в месяц то увеличить прожиточный минимум, то минимальную пенсию, то проинспектировать пенсию, но это все ложь.Никто ничего не будет делать для пенсионеров", - пишут украинцы в сети.

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