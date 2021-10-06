Пенсии украинцев снова вырастут уже с 1 декабря. Подробнее о росте выплат рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Как известно, с 1 декабря в Украине минимальная зарплата поднимется с 6 тысяч до 6,5 тысяч гривен. С учетом того, что к данному показателю привязан размер минимальной пенсии, украинские пенсионеры также могут рассчитывать на увеличение выплат.
В своем Телеграм-канале Шмыгаль сообщил, что Кабмин уже увеличил финансирование Пенсионного фонда, что позволит повысить размер пенсий. Так, с 1 декабря минимальная пенсия в Украине будет насчитывать 2600 гривен.
В сообщении Шмыгаля уточняется, что Кабмин увеличил доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд гривен.
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Стоит отметить, что речь идет о росте минимальной пенсии по возрасту для пенсионеров от 65 лет при условии наличия у них стажа работы в 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.
Добавим, что ранее в Минсоцполитики заявили, что в скором времени размер пенсий в Украине может резко уменьшиться. Если сейчас пенсии рассчитываются в объеме 30% от зарплаты, то в будущем они могут составить 20% от зарплаты. Это связано с дефицитом Пенсионного фонда страны.
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