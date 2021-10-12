Новые правила перевозок пассажиров в общественном транспорте между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться некоторых украинцев.

Поскольку для детей пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки против коронавирусной болезни, их транспортные ограничения касаться не будут.

Это объяснил министр охраны здоровья Виктор Ляшко, говорится на официальном сайте Минздрава.

Министр уточнил, что дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках.

Для детей в возрасте от 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности, в транспорте.

Так, новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц: граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет и о водителях, членах экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.