Украинцев предупредили о скором закрытии отделений ПриватБанка по всей стране, тем, кому нужно уладить какие-то вопросы при непосредственном участии работников финучдеждения, стоит поторопиться

Отделения банка не будут работать с 14 по 17 октября, в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины.Такое распоряжение издал Кабинет министров Украины.

В указанные даты не будут работать и отделения других банков.

В официальном заявлении НБУ, отмечалось, что 15 октября 2021 года банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции (без открытия операционного дня банка), а в период с 14 до 17 октября 2021 года межбанковские переводы через систему электронных платежей НБУ будут осуществляться датой банковского дня 18 октября 2021 года.

23 октября (суббота) межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться датой этого дня - 23 октября.

Как изветно, в октябре 2021 года украинцы получили продолжительные выходные в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины. Однако один день все же приептся отработать. Так, рабочий день с пятницы 15 октября переносится на субботу 23 октября.

Напомним, кредитную историю украинцев будут проверять по-новому: в Министерстве сделали предупреждение.

Как сообщала Politeka, банкомат ПриватБанка "уничтожил" карточку после попытки снять деньги.

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