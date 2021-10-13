Украинцев предупредили о скором закрытии отделений ПриватБанка по всей стране, тем, кому нужно уладить какие-то вопросы при непосредственном участии работников финучдеждения, стоит поторопиться
Отделения банка не будут работать с 14 по 17 октября, в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины.Такое распоряжение издал Кабинет министров Украины.
В указанные даты не будут работать и отделения других банков.
В официальном заявлении НБУ, отмечалось, что 15 октября 2021 года банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции (без открытия операционного дня банка), а в период с 14 до 17 октября 2021 года межбанковские переводы через систему электронных платежей НБУ будут осуществляться датой банковского дня 18 октября 2021 года.
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23 октября (суббота) межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться датой этого дня - 23 октября.
Как изветно, в октябре 2021 года украинцы получили продолжительные выходные в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины. Однако один день все же приептся отработать. Так, рабочий день с пятницы 15 октября переносится на субботу 23 октября.
Напомним, кредитную историю украинцев будут проверять по-новому: в Министерстве сделали предупреждение.
Как сообщала Politeka, банкомат ПриватБанка "уничтожил" карточку после попытки снять деньги.
Также Politeka писала, что в Украине началась проверка доходов: кого ждут суровые ограничения.