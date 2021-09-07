ПриватБанк оставил человека без средств к существованию в чужой стране

Новая жалоба на работу ПриватБанка опубликована на сайте Минфина в соответствующем разделе, передает Politeka.net.

По словам пользовательницы Сети, ее подруга, иностранка, прилетела к ней в гости в Украину. При попытке снять в банкомате ПриватБанка 11 000 гривен (с карточки другого банка, иностранного), тот не просто заблокировал карточку, а учнитожил ее.

"Банкомат забрал эту карточку «из-за безопасности», мол, и, судя по всему, автоматически уничтожил. При звонке на горячую линию, оператор сказала «Ну, пусть летит в свою страну, там ее банк ей новую выпустит». И вот у меня один вопрос: за какие деньги ей лететь в свою страну, если вы уничтожили ее доступ к этим деньгам, и вообще что это за бред? Блокировать, просто не выдавать деньги не пробовали? Для справки, снять она пыталась 11,000 грн, это даже не большая сумма", - говорится в жалобе.

Сотрудники ПриватБанка объяснили, что происходит:

"Банк ни в коем случае не желает намеренно создать неудобства владельцу карточки. В данной ситуации необходимость перевыпуска карты продиктована мерами безопасности. Ведь идентифицировать клиента, как владельца данной карты может только банк, который ее выдал".

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