Киевская школа экономики имеет неутешительный прогноз по развитию коронавируса в Украине - количество смертей от коронавируса может достичь 92 тысяч к концу года.

Критические предпосылки для вхождения в "красную" зону из-за ситуации с коронавирусом на данный момент имеют четыре области Украины. Об этом во время брифинга 13 октября сказал руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Херсонская область вошла в "красную зону". При этом к "красному" уровню эпидемической опасности подошли Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области.

Из этих четырех регионов самая критическая ситуация в Сумской области. Там коэффициент выявления случаев инфицирования уже превысил 30%, это очень много, на 50% больше установленного порога и вдвое больше, чем в среднем по стране.

В Сумской области также превышена занятость коек с кислородом и высокая динамика роста госпитализаций.

Стоит отметить, что в Украине сейчас наблюдаются самые высокие показатели заражений коронавирусом среди детей, которые были зафиксированы за все время пандемии. Кроме этого, количество СOVID-госпитализаций среди несовершеннолетних приближается к рекордному показателю.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.