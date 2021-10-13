Киевская школа экономики имеет неутешительный прогноз по развитию коронавируса в Украине - количество смертей от коронавируса может достичь 92 тысяч к концу года.

Критические предпосылки для вхождения в "красную" зону из-за ситуации с коронавирусом на данный момент имеют четыре области Украины. Об этом во время брифинга 13 октября сказал руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

украинцы, карантин, коронавирус, локдаун

Херсонская область вошла в "красную зону". При этом к "красному" уровню эпидемической опасности подошли Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области.

Из этих четырех регионов самая критическая ситуация в Сумской области. Там коэффициент выявления случаев инфицирования уже превысил 30%, это очень много, на 50% больше установленного порога и вдвое больше, чем в среднем по стране.

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В Сумской области также превышена занятость коек с кислородом и высокая динамика роста госпитализаций.

коронавирус, ковид

Стоит отметить, что в Украине сейчас наблюдаются самые высокие показатели заражений коронавирусом среди детей, которые были зафиксированы за все время пандемии. Кроме этого, количество СOVID-госпитализаций среди несовершеннолетних приближается к рекордному показателю.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.