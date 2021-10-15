"Приватбанк" предупредил украинцев о введении месячных лимитов на отправку и получение денежных переводов, перемены затронут не всех клиентов финучреждения

Подробно о том, что и для кого изменится, пишет пресс-служба "Приватбанка".

Теперь для отправителей будет действовать лимит в 100 переводов по Украине и 25 - за границу, а для получателей, соответственно 100 и 30 переводов на календарный месяц (с 1-го по 30/31-е числа).

Отмечается, что лимиты устанавливаются согласно правилам внутренней политики банка, основанной на требованиях финмониторинга и правилах платежных систем

Согласно данным "Приватбанка", для 99,7 процента клиентов банка ничего не поменяется, поскольку они пользуются "Приват24", не выходя за пределы указанных лимитов.

"Банк работает строго в рамках законодательства по противодействию отмыванию грязных денег и требований финансового мониторинга. Поэтому с октября 2021 мы вносим незначительные коррективы в правила осуществления р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы", — отметили в финучреждении.

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