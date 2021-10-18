В детском саду родителям малышей предложили принести в учебное заведение обогреватель, так как в группе очень холодно.

Об этом стало известно из публикации на фейсбук-странице "Родители SOS".

"В группе в садике, написали возможно кто-то может принести обогреватель, я своего ребенка не веду, после воспаления и знаю, что большая часть детей из группы дома, потому что в садике очень холодно. Интересует, это заведующая решает, когда включать отопление, или кто-то другой. Спасибо за ответ и публикацию. пгт. Гусятин, садик один", - говорится в сообщении.



Другие родители в комментариях также пожаловались на холод в детских садах, которые посещают их дети. Родители школьников же отмечают, что в таком случае детей проще отправить на дистанционное обучение.

"Такое только может быть в Украине.Людей за людей не считают.Что дети в школу не ходят и в садик потому что холодно им всё равно", " Главное цены на все поднять, а отопление - это не важно", " Делают все специально! Какая температура должна быть в садиках и школах по санитарным нормам и правилам пусть ответит бывший и нынешний главные санитарные врачи", " А вот мне интересно, наши депутаты тоже мёрзнут, или им статус не позволяет?", - пишут украинцы в сети.

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