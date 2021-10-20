Теперь очень тяжело будет купить квартиру или авто

В Украине с 2022 года налоговая введет непрямые методы контроля, проверять будут, в том числе, и крупные покупки украинцев — автомобили, дома и квартиры.

Как говорится в материале Обозревателя, чтобы купить квартиру, придется украинцу доказать, что белой зарплаты хватило бы на такие расходы.

В Государственной налоговой службе говорят, что украинцы очень неактивно принимают участие в налоговой амнистии (возможность легализовать теневые доходы с уплатой небольшого налога), но пройдет несколько месяцев и уже в 2022 году налоговая начнет действовать.

Проверять смогут покупки, имущество. И в этой ситуации доказывать легальность происхождения доходов придется не налоговой, а украинцу. И если не смогли объяснить, откуда взялись деньги на покупку дома или машины, придется заплатить подоходный налог в размере 18% от той суммы, которую планировали потратить.

Стоит отметить, что если обычные банковские операции граждан на небольшие суммы не выглядят подозрительными и не являются объектом финансового мониторинга, то операции на сумму от 400 тысяч гривен тщательно проверят и будут следить с 2022 года.

Напомним, кредитную историю украинцев начнут проверять по-новому: в Министерстве обратились с предупреждением.

Как сообщала Politeka, в Украине стартовала проверка доходов: кому сулят жесткие ограничения.

Также Politeka писала, что банкомат ПриватБанка "уничтожил" карточку после попытки снять деньги: что произошло.