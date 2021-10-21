На железнодорожных вокзалах открыты центры массовой прививки от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализници.

Центры массовой прививки уже открыты на десяти вокзалах: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Свою работу они начали 21 октября. Получить вакцину могут все желающие, а вот пассажиры, которые имеют билеты на поезд могут пройти экспресс-тестирование за 350 грн. Исследование проводит "Медицинская лаборатория CSD".

В Украине, с 21 октября ужесточаются правила проезда в общественном городском м межгородском транспорте. Теперь, для того, что бы поехать поездом необходимо иметь, кроме билета еще и другие документы.

С сегодняшнего дня в обязательном порядке все пассажиры поездов обязаны показывать сертификат подтверждающий проведения полного цикла вакцинации или хотя бы одной дозы вакцины. Походят также и негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген. Это правило не распространяется на детей. Им для поездки нужен только билет и удостоверение личности.

Проверять наличие документов будет проводник, причем на входе в вагон - ранее в поездах "Интерсити" документы проверяли уже в пути. При отсутствии COVID-документов проводник может не пустить пассажира в вагон.

То же самое касается межрегиональных автобусов и самолетов - наличие COVID-документов обязательно.

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