В Украине за сутки зафиксирвали более 22 тысяч случаев коронавируса - установлен новый антирекорд.

Об этом сообщает Минздрав.

Всего с начала пандемии ковид подтвердили у 2 701 600 украинцев.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 546 жителей Украины (всего – 62 389). Вылечить удалось 2 352 835 инфицированных (8036 – за последние сутки).

20 октября от COVID-19 было вакцинировано более 251 тысячи украинцев. Всего проведено более 15 млн прививок. Также в МОЗ сообщили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные.

К слову, с21 октября в Украине ужесточаются карантинные правила, новшества касаются проезда в общественном транспорте - чтобы попасть, к примеру, в поезд теперь недостаточно одного билета.

Так, с сегодняшнего дня, перед посадкой в поезд пассажиры должны показывать сертификат о вакцинации или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

Детям и несовершеннолетним достаточно иметь билет и удостоверение личности.

Напомним, лечение ковида стоит баснословных денег в Харькове, больницы забиты: до 400 тысяч.

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