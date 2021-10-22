В эти выходные ожидается резкое понижение температуры воздуха. Уже 23 октября настоящее арктическое похолодание накроет большую часть территории Украины.
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При этом, бабьим летом на выходных смогут насладиться жители Востока, Юга и части центральных областей Украины.
"Во многих областях будет наблюдаться порывистый ветер. Но существенных осадках не ожидается. Только на Прикарпатье местами может пройти небольшой дождь", — сообщила Наталья Диденко.
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Ночью в воскресенье и понедельник ожидаются заморозки. Днем температура воздуха может прогреться до +5-11 градусов.
Но последняя неделя октября, по прогнозам Натальи Диденко, все же порадует теплом.
"Потепление ожидается с середины следующей недели. Наша синоптическая ситуация собственно, как и всеукраинская - всегда интересная", — подчеркнула Наталья Диденко.
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