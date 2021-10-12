Погода в Украине резко ухудшится с приходом дождей и снижением температуры, однако пока это затронет только часть областей, сообщают синоптики.
О том, какой будет погода в Украине 12 октября, рассказали в Укргидрометцентре. Согласно прогнозу синоптиков, со вторника по четверг над нашей страной будет проходить циклон, который движется с юго-запада на юго-восток. Он принесет с собой сильные осадки и похолодание.
Во вторник дожди накроют всю западную Украину и Одесскую область. В тех же областях ожидается похолодание. Правда, пока оно будет незначительным.
Так, в западных областях ночью ожидается от +2 до +7 градусов, а днем – от +9 до +13.
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На севере ночные температуры будут колебаться от +2 до +4, а дневные – от +11 до +13.
В центральных областях ночью температура опустится до +2…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +10…+14.
На востоке ночью ожидается от +4 до +7 градусов, а днем – от +12 до +17.
На юге ночью столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, а днем – от +13 до +19.
Напомним, начало недели принесет в Украину похолодание и заморозки.
Как сообщала Politeka, погода в Украине резко поменяется, появился прогноз.
Также Politeka писала, что морозы и сильный ветер испытают украинцев на прочность.