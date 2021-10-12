Погода в Украине резко ухудшится с приходом дождей и снижением температуры, однако пока это затронет только часть областей, сообщают синоптики.

О том, какой будет погода в Украине 12 октября, рассказали в Укргидрометцентре. Согласно прогнозу синоптиков, со вторника по четверг над нашей страной будет проходить циклон, который движется с юго-запада на юго-восток. Он принесет с собой сильные осадки и похолодание.

Во вторник дожди накроют всю западную Украину и Одесскую область. В тех же областях ожидается похолодание. Правда, пока оно будет незначительным.

Так, в западных областях ночью ожидается от +2 до +7 градусов, а днем – от +9 до +13.

На севере ночные температуры будут колебаться от +2 до +4, а дневные – от +11 до +13.

В центральных областях ночью температура опустится до +2…+5 градусов, а днем воздух прогреется до +10…+14.

На востоке ночью ожидается от +4 до +7 градусов, а днем – от +12 до +17.

На юге ночью столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов, а днем – от +13 до +19.

Напомним, начало недели принесет в Украину похолодание и заморозки.

Как сообщала Politeka, погода в Украине резко поменяется, появился прогноз.

Также Politeka писала, что морозы и сильный ветер испытают украинцев на прочность.