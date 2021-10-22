В одно из киевских реанимационных отделений поступило 7 тяжелых больных, которые на руках имели сертификаты о полной вакцинации от СOVID-19. То есть они получили две прививки

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Леонид Емец на своей Facebook-странице.

Согласно мировой и украинской практике, у пациентов, которые прошли курс вакцинации, течение СOVID-19 должно проходить намного легче.

Как отмечает Леонид Емец, завотделением реанимации был крайне удивлен данной ситуацией. Ему даже пришлось провести собственное небольшое расследование и провести беседу с каждым из поступивших.

"Заведующему реанимацией пришлось включить "режим доктора Хауса". Он предупредил каждого из пациентов, что существует два протокола лечения: для вакцинированных и нет. И если их напутать, то результаты будут весьма печальны", — рассказал Леонид Емец.

Как и ожидали врачи, все семь сертификатов оказались фальшивыми. Сертификаты о вакцинации были куплены.

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