Сейчас столица находится в "оранжевой" зоне. Но уже разработаны новые ограничения, которые вступят в силу, как только Киев переведут в "красную" зону.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

В пятницу, 22 октября, состоялось очередное заседание постоянной комиссии по вопросам техногенно-екологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. На ней был утверждены эпидемиологические ограничения, которые начнут действовать в "красной зоне".

Как писала ранее Politeka.net, киевские школьники на этой неделе находятся на осенних каникулах. А вот с 1 ноября начнется дистанционное обучение. А вот насколько долго оно будет длиться в КГГА не сообщают.

Кроме того, будет запрещено посещать ТРЦ несовершеннолетним самостоятельно, а только в сопровождении взрослых, которые должны иметь ковид-сертификат или негативный ПЦР-тест.

В "красной зоне" смогут продолжить только те образовательные заведения, где все сотрудники имеют документы о проведении полного курса вакцинации.

Кроме того, в случае перехода столицы в "красную зону" будет запрещено находится без маски в медицинских и учебных учреждениях, а также в подземных переходах и на остановках общественного транспорта. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

В общественном транспорте можно будет перевозить только то количество пассажиров, которое изначально указано в технической характеристике транспорта.

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