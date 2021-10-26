Эксперт рынка труда, карьерный консультант Татьяна Пашкина рассказала, сколько получают медики и учителя в Украине, и почему в Украине так критически мало платят.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Один из главных работодателей у врачей и учителей – это государство, а оно никогда не было щедрым работодателем и поэтому, когда мы смотрим на зарплату в вакансиях госслужбы, то это прискорбно. Ситуация, когда на госслужбе врачам и учителям явно не доплачивают – это хроническая ситуация. Поэтому у нас среднее образование и медицина в десятке самых любимых нашими абитуриентами. Но мы не видим этих врачей и учителей в наших медучреждениях и школах, потому что, побывав на практике и соразмерив соотношение цена-качество, они покидают профессиональную сферу», - рассказала она.

Пашкина сказала, что у нас есть альтернатива – это частные школы и клиники, где можно было бы зарабатывать больше, но туда принимают уже с опытом работы в госслужбе. У нас получается, что медик должен проучиться шесть лет, пройти интернатуры, потом отмучиться годика три с «бабками» в поликлинике и уже годам к тридцати он может позволить себе искать какую-то более-менее оплачиваемую работу, сообщила она, и если ему повезет, он будет получать относительно приличные деньги.

«То же самое и с учителями, там правда можно не так долго отрабатывать в государственных школах. Но по большому счету мы говорим о том, что зарплата учителей в школах очень низкая. У нас не только критично мало платят, а еще и критично много сокращают. В рамках медицинской реформы сокращение медиков в прошлом году составило порядка 60 или 80 тысяч человек. В этом году увольнение педагогов и врачей продолжается, запланированные и согласованные увольнение. И возникает ситуация, что, неужели мы настолько здоровые и грамотные, что можем себе позволить выкинуть такое количество квалифицированных специалистов, на обучение которых мы потратили деньги?», - резюмировала она.

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