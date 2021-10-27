Клиент "Приватбанка" пожаловался, что ему навязали кредит, даже не спросив нужен ли он. При чем узнал он это случайно, зайдя на сайт финучреждения.

Об этом недовольный клиент банка рассказал на сайте " Минфин ".

По его словам, в Службе поддержки пояснили, что кредит появился из-за отрицательного баланса на карточке. Но по наблюдению клиента, такая ситуация сложилась после сбоя, произошедшего у системы.

"Этот факт подтвердила служба поддержки и меня заверили, что проценты на кредит начисляться не будут. Также сказали, что я могу и в дальнейшем пользоваться счетом, ведь средства с него не списались, а только зарезервировались", — рассказал клиент финучреждения.

Однако случилось не так, как обещалось. Даже несмотря на то, что счетом не пользовались, проценты были начислены.

В Приватбанке факт предоставления кредита признали, однако ответственность за это переложили на клиента. Служба поддержки пояснила, что такой шаг был вынужден, для того чтобы карточный счет клиента работал корректной. При этом в финучреждении подчеркнули, что клиент должен был знать, что банк может предоставить кредит и в одностороннем порядке.

Объяснение службы поддержки банка не удовлетворило мужчину, поэтому он пообещал обратиться в суд для решения сложившейся ситуации.

Напомним, украинцам по-новому придется переводить деньги: в Нацбанке озвучили особенности.

Как сообщала Politeka, в Украине стартовала проверка доходов: кому обещают жесткие ограничения.

Также Politeka писала, что банкомат Приватбанка "уничтожил" карточку после попытки снять деньги: что произошло.