Пандемия коронавируса не сбавляет обороты. Поэтому во многих странах, кроме одной-двух обязательных вакцинаций, начали прививать население бустерной дозой.

В Министерстве здравоохранения Украины также рассматривается вопрос о дополнительных прививках, но делать их будут не всем. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью " Украинской правде ".

Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить бустерную вакцинацию в тех старнах, где ситуация с коронавирусом является критической. В украине с начала осени количество заболевших на ковид стремительно возросло. Хотя медики ожидают пик болезни только через 2-3 недели. Но в отличие от лета, когда ежедневно выявляли по 500-700 новых случаев, в последнюю неделю октября прирост заболевших составляет более 20 тысяч человек каждый день.

Такой резкий скачок объясняется активной мутацией коронавируса. В Украине вовсю фиксируют особо агрессивный Дельта-штамм. Он отличается высокой заразностью и меньшей восприимчивостью к вакцинам.

К тому же даже у человека, который прошел все этапы вакцинации со временем наблюдается снижение количества антител. Поэтому необходима дополнительная вакцинация.

В Украине бустерные прививки планируют начать делать в ноябре. Первыми вакцинируют медицинских работников, сотрудников социальных учреждений интернатного типа и домов престарелых.

Кроме того, как сообщил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, бустерные прививки будут рекомендоваться людям у которых ослабление иммунитет. В первую очередь это касается онкологических больных, людей с Вич-инфекцией, пациентов, которые принимают препараты, подавляющие иммунный ответ.

Во время бустерной вакцинации будут использоваться препараты, которые уже есть в нашей стране: Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

Напомним, Шмыгаль сделал заявление о принудительной вакцинации: "Это противозаконно".

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