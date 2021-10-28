Пандемия коронавируса не сбавляет обороты. Поэтому во многих странах, кроме одной-двух обязательных вакцинаций, начали прививать население бустерной дозой.
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить бустерную вакцинацию в тех старнах, где ситуация с коронавирусом является критической. В украине с начала осени количество заболевших на ковид стремительно возросло. Хотя медики ожидают пик болезни только через 2-3 недели. Но в отличие от лета, когда ежедневно выявляли по 500-700 новых случаев, в последнюю неделю октября прирост заболевших составляет более 20 тысяч человек каждый день.
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Такой резкий скачок объясняется активной мутацией коронавируса. В Украине вовсю фиксируют особо агрессивный Дельта-штамм. Он отличается высокой заразностью и меньшей восприимчивостью к вакцинам.
К тому же даже у человека, который прошел все этапы вакцинации со временем наблюдается снижение количества антител. Поэтому необходима дополнительная вакцинация.
В Украине бустерные прививки планируют начать делать в ноябре. Первыми вакцинируют медицинских работников, сотрудников социальных учреждений интернатного типа и домов престарелых.
Кроме того, как
Во время бустерной вакцинации будут использоваться препараты, которые уже есть в нашей стране: Moderna, Pfizer, AstraZeneca.
Напомним, Шмыгаль сделал заявление о принудительной вакцинации: "Это противозаконно".
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