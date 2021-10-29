Что должно быть под рукой

В ближайшее время украинцы смогут оформлять пенсии и субсидии на портале государственных услуг или с помощью приложения "действие".

Об этом рассказал руководитель развития электронных услуг "Действия" Мстислав Баник во время эфира "Завтрака с 1+1".

На сегодня уже сделаны необходимые шаги, поэтому некоторые социальные услуги скоро появятся в онлайн-режиме.

По словам чиновника, такое нововведение позволит многим украинцам экономить собственное время. Ведь только на получение субсидии подают документы почти полтора миллиона человек ежегодно.

Мстислав Баник спрогнозировал, что уже с ноября некоторые социальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии, можно будет оформить онлайн: на портале государственных услуг или через приложение "Дія".

На днях был задержан 21-летний разработчик фейкового приложения "действие". С его помощью можно было создавать фальшивые документы, чем и пользовались несовершеннолетние украинцы, чтобы покупать алкоголь и сигареты. Кроме того, с помощью приложения можно было создать водительские права и даже попытаться выехать за границу по поддельному ковид-сертификату.

Напомним, МВД отправило молодого хакера, подделавшего "действие", на стажировку в Минцифру.

Как сообщала Politeka, ищут на рынках и в транспорте: на поиск нарушителей бросились 1200 патрулей, сделано предупреждение.

Также Politeka писала, одесситов стали разоблачать на фальшивых сертификатах и тестах на ковод: что им грозит.