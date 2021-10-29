В ближайшее время украинцы смогут оформлять пенсии и субсидии на портале государственных услуг или с помощью приложения "действие".
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На сегодня уже сделаны необходимые шаги, поэтому некоторые социальные услуги скоро появятся в онлайн-режиме.
По словам чиновника, такое нововведение позволит многим украинцам экономить собственное время. Ведь только на получение субсидии подают документы почти полтора миллиона человек ежегодно.
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Мстислав Баник спрогнозировал, что уже с ноября некоторые социальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии, можно будет оформить онлайн: на портале государственных услуг или через приложение "Дія".
На днях был задержан 21-летний разработчик фейкового приложения "действие". С его помощью можно было создавать фальшивые документы, чем и пользовались несовершеннолетние украинцы, чтобы покупать алкоголь и сигареты. Кроме того, с помощью приложения можно было создать водительские права и даже попытаться выехать за границу по поддельному ковид-сертификату.
Напомним, МВД отправило молодого хакера, подделавшего "действие", на стажировку в Минцифру.
Как сообщала Politeka, ищут на рынках и в транспорте: на поиск нарушителей бросились 1200 патрулей, сделано предупреждение.
Также Politeka писала, одесситов стали разоблачать на фальшивых сертификатах и тестах на ковод: что им грозит.