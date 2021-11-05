Политолог-международник Максим Яли объяснил, по каким причинам противостояние между сторонниками и противниками вакцинации столь отчетливо заметно в Украине.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Эксперт ссылается на соцопрос, проведенный Украинским институтом будущего, согласно которому украинское общество в вопросе вакцинации разделилось почти поровну. В частности, говорит он, 49% населения благосклонно относится к вакцинации, а 51% – нет, это антивакцинаторы.

Далее Яли подробнее анализирует это соотношение и делает следующие выводы. «По моим личным наблюдениям, среди так называемых «антиваксеров» преобладают представители старшего поколения. Условно, 45-50 + и старше. И чем старше поколение, тем больше среди них «антиваксеров», – рассказывает политолог.

Как он объясняет, старшее поколение выросло еще в Советском Союзе и ему пришлось пережить не одну социальную катастрофу, в частности, развал СССР и лихие 90-е годы. Эксперт подчеркивает, что власти подвели этих людей как минимум дважды и это влияет на их позицию сегодня.

В то же время, Яли указывает на негативные последствия пандемии для общества: «Происходит дегуманизация украинского общества невиданными темпами». Попутно он отмечает, что этот тренд уже стал общемировым, но он проявляется гораздо острее именно на постсоветском пространстве. Причиной тому политолог называет архаичность самого общества и наследие тоталитаризма.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что мы становимся свидетелями формирования совершенно иной социально-политической системы мира.

Также Politeka писала, что Балашов поразмыслил, как идея гражданских прав функционирует в ситуации с вакцинацией.