Украинцев, которые не хотят вакцинироваться, будут отстранять от работы без сохранения заработной платы - жесткое правило вступило в действие уже с этого понедельника.

В список профессий (сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, и местных госадминистраций, и их структурных подразделений), которые должны иметь прививку, внесли чиновников и сотрудников образовательных учреждений. Образовательный профсоюз ссылается на Кодекс законов о труде и просит отложить этот шаг на месяц, однако министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко все же призывает вакцинироваться. Об этом он заявил в эфире ТСН.Тиждень.

По словам Ляшко, сегодня в больницах и реанимациях находится масса невакцинированных людей, но при этом в стране есть возможность сделать прививку всем, кто нуждается.

С 8 ноября в рамках законодательства руководство образовательного учреждения должно выдать приказ, которым не отстраняются на период карантина люди, хотя бы с одной прививкой против коронавируса.

Подчеркнем, также вакцинироваться должны госслужащие, а Фонд соцстрахования (ФСС) не будет оплачивать им больничные в случае болезни.

Отметим, что в свое обращение, по поводу отложить решение об отстранении невакцинированных сотрудников, Профсоюз сотрудников образования и науки Украины направил к Кабмину, Минздраву и Минобразованию. Утверждается, что введение в действие такого правила с 8 ноября приведет к нарушению хода образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т. д.

Напомним, новые жесткие правила с 8 ноября: кого отстранят

Как сообщала Politeka, в Украине усилили карантин, озвучены новые ограничения

Также Politeka писала, что карантин ужесточили еще больше, украинцам объявили об очередных ограничениях