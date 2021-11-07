Невакцинированных против коронавируса граждан, хотят отстранить от работы - правило будет действовать уже с понедельника, названы сотрудники, которым нужно сделать прививки.

С понедельника, 8 ноября, невакцинированных против COVID-19 сотрудников отстранят от работы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение сайта МОЗ.

Так, с 8 ноября обязательно лицам, работающим в центральных органах исполнительной власти и их территориальных органах, и местных государственных администрациях, и их структурных подразделениях, а также в учебных заведениях - нужно иметь прививки.

Как объяснил главный санврач Игорь Кузин, у указанных сотрудников есть высокий риск заразиться ковидом, и передать его другим.

Если же указанная категория откажется от вакцины, то ее могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. Для этого руководитель должен составить акт, если работник, без противопоказаний, уклоняется или отказывается от прививки.

Примечательно, что форма справки о противопоказаниях находится на утверждении у Центральных органов исполнительной власти, и в ней не будет указываться диагноз.

Сотрудники, получившие хотя бы одну дозу вакцины, не могут быть отстранены от работы.

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