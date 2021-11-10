В ноябре будет предпоследняя зеркальная дата в этом году. Астрологи считают ее очень особенной.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В этот день, 11.11.2021, есть возможность изменить собственную судьбу, надо лишь прислушаться к знакам вселенной. Как отмечают астрологи ноябрьская зеркальная дата содержит в себе сразу пять единиц. А эта цифра, в свою очередь, является символом завершения определенного цикла, выходом на новый уровень, началом чего-то нового. Единица побуждает к активным действиям. Поэтому, тому, кто стремится к кардинальным изменениям в жизни только нужно проявить инициативу. Возможно надо пригласить на свидание объект симпатий или поговорить со второй половинкой о том как она представляет совместное будущее.

Еще один момент на который указывают астрологи, это то что в данной зеркальной дате содержатся четыре двойки. Если сложить первые четыре цифры получится 22. Двойка - это число высоких вибраций. С их помощью можно воплотить любые мечты в реальность.

Так что надо делать, чтобы получить от очередной зеркальной даты по максимуму. По мнению астрологов, 11 ноября это лучший день, чтобы разобраться в себе, найти решение для сложных задач. В зеркальную дату можно завершить даже те дела, которые ранее никак не удавались. Для привлечения денег следует помочь тем, кто нуждается больше всего. В этот день нужно много двигаться, крайне полезны занятия спортом. Можно изменить прическу или обновить гардероб. Поможет продуктивно провести этот день перестановка мебели в доме.

Чтобы все желания исполнялись, их следует загадывать в то время, когда стрелки часов будут указывать 11:11 и 22:22. Также поможет письмо, в котором будет четко описано желание. Его следует отправить на свой адрес. Астрологи уверяют, как только письмо вернется - желание исполнится.

Однако в эти дни астрологи запрещают делать некоторые вещи. Например, чтобы не разрушить магию зеркальной даты следует избегать ссор и различных конфликтов. Не следует употреблять или даже думать словами, имеющими частицу "не". 11 ноября следует воздержаться от того, чтобы говорить другим людям, чтобы неприятное и негативное. Нельзя также отказываться от помощи другим.

В этот день запрещена агрессия, апатия, мрачное настроение.

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